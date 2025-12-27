В Татарстане в 2026 году на развитие сельхозтерриторий направят почти 13 млрд рублей

Это в три раза меньше, чем в 2025 году

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил о развитии ключевой инфраструктуры и технической модернизации аграрного сектора в республике.

В Татарстане действует 58 кормовых центров в 24 районах, обслуживающих свыше 215 тыс. голов скота. В этом году открыли пять новых центров, еще три строят в Арском, Атнинском и Сабинском районах. На 2026 год планируется дальнейшее расширение сети с господдержкой — 50% на оборудование, 30% на строительство.

Сельхозпредприятия приобрели 1,9 тыс. единиц техники на 8,6 млрд рублей, а на компенсацию затрат за приобретение техники в 2022—2023 годах выделили 2,2 млрд рублей. Министр подчеркнул: модернизация — ключ к конкурентоспособности и привлечению кадров.

Финансирование программы развития сельских территорий в 2025 году составило 4,1 млрд рублей, на 2026 год запланировано 12,8 млрд рублей. Напомним, что Татарстан нарастил производство молока, мяса и яиц.



