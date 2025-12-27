Казанский завод обеспечит поставку 72 новых вертолетов Ми-8 в лизинг

Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что новая программа льготного лизинга на 2026–2028 годы будет окончательно сформирована и представлена в январе 2026-го

Глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что новая программа льготного лизинга вертолетов на 2026—2028 годы будет окончательно сформирована и представлена на утверждение в январе 2026 года. Предполагается, что в рамках программы будет поставлено более 70 новых вертолетов Ми‑8, передает «Интерфакс».

Заявление прозвучало в Казани на церемонии передачи в лизинг четырем российским авиакомпаниям вертолетов Ми‑8МТВ‑1. Машины произведены на Казанском вертолетном заводе в рамках инвестиционного проекта с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Осенью Минпромторг направил в правительство заявку на выделение из ФНБ 259 млрд рублей. Средства планировалось направить на льготный лизинг вертолетов и финансирование поставок ранее заказанных самолетов. Однако пока решение о выделении денег не принято.

предоставлено пресс-службой "Ростех"

— По поручению нашего председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина нашим министерством готовится и, надеюсь, в следующем месяце мы уже внесем под поручение президента доклад соответствующий, и на следующую трехлетку как минимум у завода точно будет большой заказ — больше, чем на 70 новых машин, — заявил глава Минпромторга.

Раис Татарстана Рустам Минниханов уточнил, что речь идет о производстве 72 новых машин. Казанский завод специализируется на выпуске модификаций вертолетов серий Ми‑8/17 и Ми‑38/38Т, а также легкого вертолета «Ансат». Напомним, что ранее казанский «Ансат» впервые представили на Dubai Airshow 2025, а Казанский вертолетный завод (КВЗ) готовится к выпуску нового вертолета Ми-34, призванного заместить легкие вертолеты общего назначения зарубежного производства. Также около 300 старых Ми‑8 могут вывести из эксплуатации в течение пяти лет.

Наталья Жирнова