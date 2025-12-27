Алиханов: КАЗ сможет выпускать 20 единиц Ту-214 с 2028 года

Ранее такими планами поделился раис Татарстана Рустам Минниханов

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил о масштабном наращивании производственных мощностей Казанского авиазавода. Если ранее предприятие выпускало лишь один самолет в год, то уже к концу 2027 года планируется выйти на ежегодный показатель 20 воздушных судов. С 2028 года завод намерен стабильно поддерживать этот уровень производства. Ранее такими планами поделился и Рустам Минниханов: «Все равно мы будем строить эти 20 самолетов».

По словам министра, наращивание выпуска идет поэтапно: в следующем году завод рассчитывает производить 8 самолетов, а к 2027 году — увеличить показатель до 12 единиц. Достичь целевого показателя — 20 машин в год — планируется к концу 2027 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Такой существенный рост производства стал возможен, благодаря комплексной программе модернизации. На предприятии ведется строительство новых производственных корпусов, внедряются принципы бережливого производства. Завод активно оснащается современным отечественным оборудованием, в частности установлены новые станки для клёпки крыла и фюзеляжа, что заметно повышает эффективность работы.

— Здесь только слова благодарности. Хвалю то, как коллеги складно эту работу организовали, мы им помогаем, — заявил Алиханов.



Наталья Жирнова