Казанский Ту‑214 получил одобрение Росавиации

Решение приняли после того, как Авиарегистр России дал положительное заключение

Казанский самолет Ту‑214 успешно прошел сертификацию: Росавиация выдала документ, подтверждающий одобрение изменений в его конструкции. Решение приняли после того, как Авиарегистр России дал положительное заключение.

На церемонии передачи документа присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов, глава Минпромторга России Антон Алиханов, Министр транспорта Андрей Никитин, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и представители компаний‑поставщиков оборудования.

— Мы реализуем целый ряд госпрограмм, которые нацелены на разработку, сертификацию новой техники, ну и на обеспечение доступной лизинговой ставки для того, чтобы эти самолеты были такие же выгодные, собственно, как и когда-то были иностранные самолеты для наших авиакомпаний, — заявил глава Минпромторга на вопрос про стимулирование авиаперевозчиков по переходу на новую технику.

В «Ростехе» рассказали, что над обновлением самолета работали многие предприятия. Теперь Ту‑214 оснащен самым современным отечественным оборудованием. В Казани сейчас модернизируют завод, чтобы выпускать больше таких самолетов.



Наталья Жирнова