Серебро второй раз за неделю побило исторический рекорд

Цена фьючерсов превысила $75 за унцию

Фото: Реальное время

Цена фьючерсов на серебро на товарной бирже Comex обновила исторический максимум, превысив отметку в $75 за тройскую унцию. По состоянию на 06:13 мск стоимость контракта достигла $75,22, продемонстрировав рост на 4,9% относительно предыдущего показателя.

Накануне, вечером 23 декабря, мартовские фьючерсы на серебро торговались выше $71 за унцию. Согласно данным агентства Reuters, с начала 2025 года цены на драгметалл взлетели на 142%.

Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, обусловивших столь значительный рост. Во‑первых, на рынке наблюдается устойчивый дефицит предложения серебра. Во‑вторых, усиливается промышленный спрос на металл, который широко используется в высокотехнологичных отраслях — от производства солнечных панелей до изготовления электроники. В‑третьих, растет инвестиционный спрос: в условиях глобальной геополитической напряженности и снижения процентных ставок инвесторы активно ищут надежные активы для сохранения капитала, и серебро традиционно входит в число таких «защитных» инструментов.

Рената Валеева