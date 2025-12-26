Финансирование природоохранных мероприятий в Татарстане за 8 лет составило 106 млрд рублей

Предотвращенный ущерб показал результаты выше — за эти годы удалось спасти на 11 млрд рублей больше

Финансирование природоохранных мероприятий в Татарстане за 8 лет составило 106 млрд рублей. Такими данными поделился глава Минэкологии республики Александр Шадриков. Предотвращенный ущерб показал результаты выше — за эти годы удалось спасти на 11 млрд больше, 117 млрд рублей.

Согласно данным, представленными Минэкологии РТ, в период с 2018 по 2025 год было проведено более тысячи природоохранных мероприятий — общее количество составляет 1358. Самое крупная часть вложений на эти цели приходится на сами предприятия, наносящие ущерб природе, — 73,9 млрд рублей за 8 лет, а также 19 млрд рублей из федерального бюджета и 13,2 млрд из региональных и местных бюджетов.

2024 год стал самым крупным по вложениям на реализацию охраны — более 20 млрд рублей. Этот год стал рекордным с начала 2018 года и для самих предприятий — на экологические мероприятия они выделили более 15 млрд рублей. Примечательно, что эксперты дают такую же оценку внебюджетных вложений на 2025 год и прогнозируют ту же сумму на 2026 год.

В текущем году экологические вложения, по оценкам, сократились и составили 16 млрд. Причиной снижения стало уменьшение вложений со стороны других источников финансов: если предприятия потратили в 2025 году те же 15 млрд рублей, как и в 2024, то вот, например, по нацпроектам эти суммы сократились с 4 млрд рублей в 2024 году до 606 млн в 2025 году, а федеральные деньги сократились с 3,4 млрд до 602 млн рублей.

Прогноз на 2026 год остается на уровне текущего года с небольшим изменениями: федеральный бюджет выделит 860 млн, а национальные проекты в общей сумме составят почти 1 млрд рублей — 963 млн.

Напомним, что ранее Росприроднадзор зафиксировал уменьшение промышленных выбросов в Татарстане.

