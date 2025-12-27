На вторую программу лизинга Ми-8 в России направят свыше 25 млрд рублей

Также стало известно, что состоялся очередной раунд переговоров с потенциальными покупателями самолета Ту‑214

Фото: Реальное время

Фонд национального благосостояния планирует выделить более 25 миллиардов рублей на вторую трехлетнюю программу лизинга вертолетов. Финансирование, которое будет осуществлено за счет этих средств, позволит построить свыше 70 вертолетов на Казанском вертолетном заводе (КВЗ). Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе церемонии передачи новых вертолетов Ми‑8МТВ‑1 трем российским авиакомпаниям.

Помимо вопросов вертолетостроения, на мероприятии обсудили и перспективы поставок авиационной техники. Так, состоялся очередной раунд переговоров с потенциальными покупателями самолета Ту‑214.

— По Ту-214 есть ряд договоренностей. И надеюсь, что мы придем к какому-то результату уже, вот пока целимся первый квартал следующего года. Надеемся, что договоренность эта состоится.



Наталья Жирнова