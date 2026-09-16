Продажи индейки в России выросли на 17% за полгода

Участники рынка связывают рост с перетоком покупателей из более дорогих видов мяса, прежде всего говядины

Фото: Максим Платонов

Продажи мяса индейки в России в первом полугодии 2026 года увеличились на 17% год к году, до 42 тыс. тонн, и стали лидером среди мясных категорий. В денежном выражении рынок вырос на 22%, до 27 млрд рублей, сообщают «Известия».

Индейка стала единственной крупной мясной категорией с двузначным ростом продаж. Спрос продолжил увеличиваться осенью: в начале сентября число покупок выросло еще на 9% год к году. Крупные производители и ретейлеры также фиксируют двузначную положительную динамику категории.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Участники рынка связывают рост с перетоком покупателей из более дорогих видов мяса, прежде всего говядины. Индейка постепенно превращается из нишевого продукта в регулярную часть потребительской корзины.

Ранее сообщалось, что ФАС проверит цены на мясо птицы и говядину, а также запросит у производителей пояснения, с чем связано повышение оптово-отпускных цен на данную продукцию с начала текущего года.

Зульфат Шафигуллин