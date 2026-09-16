«Атом» начал массовое производство электромобилей на заводе «Москвич»

На данный момент компания подписала договоры с 26 сервисными партнерами в восьми городах России

Бренд отечественных электромобилей «Атом» запустил массовое производство машин на площадке Московского автомобильного завода «Москвич». Выпуск организован по полному технологическому циклу, передает ТАСС.

Производство включает мелкоузловую сварку и окраску кузова, антикоррозионную обработку, сборку автомобиля, настройку механики, калибровку электронных систем, а также финальное тестирование и контроль качества.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На данный момент компания подписала договоры с 26 сервисными партнерами в восьми городах России. К 2027 году сеть планируется расширить до 16 городов, а к 2029 году — до 48 городов.

Напомним, в июле «Кама» начала передачу первых машин «Атом» покупателям, забронировавшим их на этапе предзаказов. Ранее Минпромторг допустил электромобиль к работе в такси.

Сами разработчики «Атома» планируют выйти на рынок Китая и стран АСЕАН.

Зульфат Шафигуллин