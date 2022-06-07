Медведев — о публикациях с критикой Запада в Telegram: «Я их ненавижу»

Зампред совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил резкость публикаций с критикой Запада в своем Telegram-канале ненавистью. Пост опубликован сегодня утром.

— Меня часто спрашивают, почему мои посты в «Телеграм» такие резкие.

Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли, — пишет он.

На прошлой неделе Медведев предупредил о всадниках Апокалипсиса, которые «уже в пути».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— К этому можно по-разному относиться, можно считать, что всадники Апокалипсиса уже в пути и вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. А можно все-таки попробовать эту международную ситуацию развернуть в более спокойное русло.



Татьяна Леухина