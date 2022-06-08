Меркель объяснила, почему она не стала посредником между Россией и Украиной

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не принимает участия в посредничестве в конфликте на Украине, потому что ее об этом никто не просил. Об этом она заявила в интервью телеканалу Phoenix.

Она разделяет мнение канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, а также президента России Владимира Путина и остальных о том, что «сейчас это не принесет какую-либо пользу».

Фото: кадр видео Минобороны России

Решение о начале спецоперации, принятое российским президентом, экс-канцлер назвала «катастрофическим и фатальным», однако «сейчас это неважно, потому что сейчас мало тем для обсуждения», передает «РИА Новости».

Экс-канцлер выразила мнение, что если бы Украина была включена в план действий по членству в НАТО, на чем в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте настаивали США, эскалация наступила бы быстрее.

В феврале, после начала спецоперации России, Меркель выразила мнение, что происходящее вокруг Украины — «переломное событие в истории Европы после окончания холодной войны». Действия Москвы нарушают международное право. Экс-канцлер ФРГ добавила, что «решительным образом» осуждает действия России.



Татьяна Леухина