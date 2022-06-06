В Минобрнауки заявили, что все вузы России исключили из Болонского процесса

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы страны исключены из Болонского образовательного процесса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, 11 апреля Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России во всех структурах Болонского процесса, в связи с тем, что руководители вузов подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента страны Владимира Путина в связи со спецоперацией на Украине. Такое же решение о выходе из процесса приняли в отношении Белоруссии.

Афанасьев добавил, что Россия, присоединяясь к Болонскому процессу, не брала на себя каких-либо международных обязательств. Поэтому выходить из какого-то договора в настоящее время не требуется.

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В конце мая заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что профильный Комитет Думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России начал работу над практическими шагами по выходу из Болонской системы. Следующим шагом может быть изменение или отмена ЕГЭ, а также дебюрократизация системы образования в целом.

Тогда же Минобрнауки России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков назвал эту систему «прожитым этапом». Он заявил, что будущее за российской собственной уникальной системой образования.

Дарья Акимова