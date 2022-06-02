Минобрнауки России: бакалаврам могут ограничить выбор направления для поступления в магистратуру

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В России бакалаврам могут ограничить выбор направления для поступления в магистратуру. Об этом сообщил глава Минобрнауки страны Валерий Фальков в интервью «Коммерсанту».

По его словам, в России существует проблема несоответствия профиля бакалавриата и магистратуры. Он привел в пример случаи, когда человек без профильного образования поступает в магистратуру по совершенно другому направлению.

По его мнению, «здесь надо навести больше порядка». Из-за того, что люди идут продолжать обучение не по профилю, падает качество образования в стране, считает министр.

Фальков также добавил, что Минобрнауки не намерено исключать в России обучение по программам бакалавриата и магистратуры в рамках отказа от Болонской системы. Он считает, что нужно дать университетам определить, отказаться от них в пользу специалитета или оставить.

Фото: government.ru

На прошлой неделе заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил, что профильный комитет думы по науке и высшему образованию вместе с правительством России начал работу над практическими шагами по выходу из Болонской системы. Следующим шагом может быть изменение или отмена ЕГЭ, а также дебюрократизация системы образования в целом.

На днях замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы образования не означает возврата к советскому подходу к обучению. По его словам, новая система будет выстраиваться на основе накопленного ранее опыта.

Дарья Акимова