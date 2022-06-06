Минниханов поздравил татарстанцев с Днем русского языка и 223-летием со дня рождения Пушкина

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем русского языка и 223-летием со дня рождения поэта Александра Пушкина. Он пожелал с удовольствием и пользой отметить праздник.

Минниханов считает, что День русского языка по праву отмечается в день рождения великого поэта. Творчество Александра Пушкина он назвал гениальным.

— Значение Пушкина для русской поэзии, многонациональной России и всего огромного русского мира невозможно переоценить: по точному выражению Сергея Есенина — он «русской стал судьбой». Бессмертная поэзия и всеми узнаваемый пушкинский образ неразрывными духовными нитями связаны с русской словесностью, многогранной российской культурой, поэтому международный День русского языка по праву отмечается в день рождения великого поэта, — говорится в поздравлении Минниханова.

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана заявил, что русский язык был и остается одним из важнейших мировых языков. Он обратил внимание, что на нем разные народы общаются не только в России, но и на большей части постсоветского пространства. В республике развитию русского языка, наравне с татарским и другими национальными языками, придается приоритетное значение.

— Особое значение деятельность по популяризации нашего общего языкового богатства приобретает в Год культурного наследия народов России, проводимого в целях сохранение этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех этнических общностей нашей страны, — говорится в обращении президента республики.

Фото: Максим Платонов

Минниханов считает, что в связи с последними событиями на международной арене, русский язык, как и вся многонациональная российская культура, «нуждается в защите и активном продвижении на всех уровнях»:

— В этой связи уместно вспомнить поучительные строчки известного советского поэта Ярослава Смелякова: «Владыки и те исчезали мгновенно и наверняка, когда невзначай посягали на русскую суть языка». Уверен, что история со временем расставит все на свои места, и великая русская культура неизбежно займет подобающее ей место на европейском пространстве и во всем мире.

День русского языка как международный праздник учрежден ООН в 2010 году. Как российский государственный праздник он отмечается с 2011 года.

Татьяна Демина