Хронология военной спецоперации: самое важное за 30 апреля

Главные события 66-го дня специальной военной операции России на Украине

День 66-й: путинские выплаты командированным на Украину, Киев поставляет зерно в Европу в обмен на оружие, эвакуация гражданских с «Азовстали»

По данным Министерства обороны России на 30 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации России на Украине путем достижения политических договоренностей. Он заявил, что на Украину через Польшу и другие страны Североатлантического альянса «нескончаемым потоком» поставляют различные вооружения. Все это делается якобы для «борьбы с вторжением», однако на самом деле США и Евросоюз планируют воевать с Россией «до последнего украинца».

Сегодня утром при выполнении действий по недопущению проникновения украинского самолета на территорию России в поселок Жеча Брянской области попало два снаряда — в результате была повреждена обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала и прилегающая территория. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, жертв в результате инцидента нет.

Также сегодня, но уже днем, со стороны Украины обстреляли пункт пропуска Крупец в Рыльском районе Курской области. По словам губернатора области Романа Старовойта, по пункту пропуска около 15.30 было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневую точку удалось быстро подавить. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах лицам, командированным в Донецкую и Луганскую народные республики для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры: раненым заплатят по 3 млн рублей. А в случае их гибели семьи получат по 5 млн. Решение касается государственных и муниципальных служащих, других работников органов власти или подведомственных им учреждений, а также сотрудников иных организаций, занимающихся работами по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению инфраструктуры в Донбассе.

Фото: kremlin.ru

Российские средства ПВО сбили в воздухе Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области. Также над населенным пунктом Владимировка уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки ДНР.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в украинском Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции ДНР и ЛНР. Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками. В ходе рейдов националисты изымают ценное имущество и продукты якобы для нужд территориальной обороны, а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов.

Еще, по словам Мизинцева, в городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом «якобы наступающие подразделения российских войск». В случае этого в зоне возможного затопления окажется сам город, а также ряд прилегающих населенных пунктов с общей численностью населения более 45 тыс. человек.

Фото: Минобороны России

Также Мизинцев заявил, что власти Украины ежедневно вывозят зерно, кукурузу, масляные культуры и сельско-хозяйственных животных в Румынию — на сегодня вывезено около 20 млн тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы. Все это происходит при остром дефиците продуктов питания для собственного населения, а также отсутствии зерновых культур в большинстве регионов Украины для проведения весенней посевной кампании, подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.