Хронология военной спецоперации: самое важное за 30 апреля
Главные события 66-го дня специальной военной операции России на Украине
День 66-й: путинские выплаты командированным на Украину, Киев поставляет зерно в Европу в обмен на оружие, эвакуация гражданских с «Азовстали»
По данным Министерства обороны России на 30 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.
- По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации России на Украине путем достижения политических договоренностей. Он заявил, что на Украину через Польшу и другие страны Североатлантического альянса «нескончаемым потоком» поставляют различные вооружения. Все это делается якобы для «борьбы с вторжением», однако на самом деле США и Евросоюз планируют воевать с Россией «до последнего украинца».
- Сегодня утром при выполнении действий по недопущению проникновения украинского самолета на территорию России в поселок Жеча Брянской области попало два снаряда — в результате была повреждена обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала и прилегающая территория. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, жертв в результате инцидента нет.
- Также сегодня, но уже днем, со стороны Украины обстреляли пункт пропуска Крупец в Рыльском районе Курской области. По словам губернатора области Романа Старовойта, по пункту пропуска около 15.30 было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневую точку удалось быстро подавить. Жертв, пострадавших и разрушений нет.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах лицам, командированным в Донецкую и Луганскую народные республики для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры: раненым заплатят по 3 млн рублей. А в случае их гибели семьи получат по 5 млн. Решение касается государственных и муниципальных служащих, других работников органов власти или подведомственных им учреждений, а также сотрудников иных организаций, занимающихся работами по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению инфраструктуры в Донбассе.
- Путин также подписал указ о единовременной выплате по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденной территории Украины. Решение принято в связи с 77-й годовщиной победы.
- Сегодня с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа мирных жителей в количестве 25 человек. Как сообщает ТАСС, среди них были 19 взрослых и шесть детей младше 14 лет.
- Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за день Вооруженные силы страны уничтожили командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены 17 украинских военных объектов. В частности, восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта.
- Авиация ВКС России поразила два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, пять складов боеприпасов и горючего. Уничтожены больше 200 националистов и 23 единицы бронетехники. Ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.
- Российские средства ПВО сбили в воздухе Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области. Также над населенным пунктом Владимировка уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки ДНР.
- Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в украинском Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции ДНР и ЛНР. Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками. В ходе рейдов националисты изымают ценное имущество и продукты якобы для нужд территориальной обороны, а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов.
- Еще, по словам Мизинцева, в городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом «якобы наступающие подразделения российских войск». В случае этого в зоне возможного затопления окажется сам город, а также ряд прилегающих населенных пунктов с общей численностью населения более 45 тыс. человек.
- Также Мизинцев заявил, что власти Украины ежедневно вывозят зерно, кукурузу, масляные культуры и сельско-хозяйственных животных в Румынию — на сегодня вывезено около 20 млн тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы. Все это происходит при остром дефиците продуктов питания для собственного населения, а также отсутствии зерновых культур в большинстве регионов Украины для проведения весенней посевной кампании, подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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