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Хронология военной спецоперации: самое важное за 30 апреля

22:00, 30.04.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Главные события 66-го дня специальной военной операции России на Украине

Хронология военной спецоперации: самое важное за 30 апреля
Фото: mil.ru

День 66-й: путинские выплаты командированным на Украину, Киев поставляет зерно в Европу в обмен на оружие, эвакуация гражданских с «Азовстали»

По данным Министерства обороны России на 30 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.

Фото: kremlin.ru
  • Российские средства ПВО сбили в воздухе Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области. Также над населенным пунктом Владимировка уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата, перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в районе Каменки ДНР.
  • Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что в украинском Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции ДНР и ЛНР. Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками. В ходе рейдов националисты изымают ценное имущество и продукты якобы для нужд территориальной обороны, а также принуждают к оборудованию опорных пунктов и блокпостов.
  • Еще, по словам Мизинцева, в городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом «якобы наступающие подразделения российских войск». В случае этого в зоне возможного затопления окажется сам город, а также ряд прилегающих населенных пунктов с общей численностью населения более 45 тыс. человек.
Фото: Минобороны России
  • Также Мизинцев заявил, что власти Украины ежедневно вывозят зерно, кукурузу, масляные культуры и сельско-хозяйственных животных в Румынию — на сегодня вывезено около 20 млн тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы. Все это происходит при остром дефиците продуктов питания для собственного населения, а также отсутствии зерновых культур в большинстве регионов Украины для проведения весенней посевной кампании, подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
ПроисшествияОбщество

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