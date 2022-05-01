Захарова назвала визит Анджелины Джоли во Львов отвлечением внимания от ситуации на «Азовстали»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем telegram-канале прокомментировала визит американской актрисы Анджелины Джоли во Львов, состоявшийся накануне.

По ее мнению, приезд голливудской звезды организовали украинские власти, чтобы отвлечь внимание от ситуации на мариупольском комбинате «Азовсталь». Захарова посчитала, что цель была достигнута. Также она назвала такие попытки «перебить повестку» наивными и примитивными.

Анджелина Джоли является послом доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев с 2001 года. Вчера она приехала во Львов, где очевидцам удалось заснять ее в одном из кафе города. Актриса посетила львовский интернат, а также поспешила в укрытие, когда в городе объявили воздушную тревогу.

Фото: kinopoisk.ru

Сегодня, по данным СМИ, с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали еще 40 мирных жителей. Накануне две группы гражданских лиц вышли из домов рядом с комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе. Также вчера СМИ сообщили об эвакуации с территории завода «Азовсталь» 25 человек.



Дарья Акимова