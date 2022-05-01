Минобороны России: с «Азовстали» эвакуировали 80 мирных жителей

Фото: скриншот видео Минобороны России

В Минобороны России заявили, что с территории мариупольского комбината «Азовсталь» удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 мирных жителей. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что это произошло, благодаря инициативе президента России Владимира Путина. Российскими военными и Народной милицией Донецкой Народной Республики для мирных жителей был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался режим тишины.

По информации министерства, всех освобожденных эвакуировали в н. п. Безыменное ДНР, где им предоставили ночлег и питание, а также предложили необходимую медицинскую помощь. Те гражданские лица, кто пожелал выехать в подконтрольные Киеву районы, были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста.

Сегодня днем СМИ сообщили, что с «Азовстали» эвакуированы 40 мирных жителей. Накануне две группы гражданских лиц вышли из домов рядом с комбинатом. Также вчера СМИ заявили об эвакуации с территории завода 25 человек, среди которых были 19 взрослых и шесть детей младше 14 лет.

Дарья Акимова