Следком России возбудил дела по фактам обстрелов ВСУ Брянской области

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов украинскими силовиками территории Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации СК, 29 апреля ВСУ произвели не меньше 35 прицельных выстрелов из минометов калибра 120 мм по сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Брянской области на территории пограничной заставы «Белая Березка» в Трубчевском районе. В результате были повреждены административные здания, общежитие, две единицы спецтехники и ворота ограждения.

Также центральный аппарат СК возбудил дело по факту обстрела украинскими вооруженными формированиями участка местности вблизи нефтеналивной станции ОАО «Русснефть» в селе Жеча Стародубского района 30 апреля.

Фото: sledcom.ru

На днях в СК заявили, что будут расследовать обстрел украинскими военными гуманитарной колонны волонтеров. По данным Следкома, 27 апреля волонтеры вместе с гуманитарной миссией «Внуков» и движением РПЦ «Патриарший доброволец», следуя из Харьковской области, попали под прицельный минометный обстрел со стороны Украины.

Дарья Акимова