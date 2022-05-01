Минобороны России сообщило об эвакуации 46 мирных жителей из близлежащих к «Азовстали» домов

Фото: скриншот видео Минобороны России (архив)

Вчера, 30 апреля, две группы гражданских лиц вышли из домов рядом с комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает Минобороны России.

Днем вышли 25 местных жителей. С наступлением темноты из домов вышел 21 человек. Их доставили в н. п. Безыменное.

Всем гражданским предоставили ночлег, питание, необходимую медицинскую помощь.

Вчера СМИ сообщили об эвакуации с территории завода «Азовсталь» 25 человек, среди которых 19 взрослых и шесть детей младше 14 лет.

27 апреля в ООН сформировали группу для эвакуации мирного населения с комбината «Азовсталь». Днем ранее в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша, который заявил о необходимости решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали».

Татьяна Леухина