В Минобороны России показали уничтожение военных объектов Украины вертолетами

Минобороны России показало видео уничтожения вертолетами Ка-52 военных объектов и техники Украины. Об этом пишет «РИА Новости».

В ролике показывается, как заряжаются неуправляемые авиаракеты в подвесные блоки вертолета, как взлетает вертолет Ка-52 и наносит удары по украинским позициям.

Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет с дистанции более 5 км. Оказались уничтожеными пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ.

Вчера вечером Минобороны России сообщило об уничтожении командного пункта и склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области. В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены 17 украинских военных объектов.



Татьяна Леухина