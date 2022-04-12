Минобороны России заявило, что Киев готовит провокации в городе Ирпень

Фото: скриншот видео Минобороны России

Киевский режим готовит провокацию с постановочными съемками в городе Ирпень в окрестностях украинской столицы для обвинения России. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Для этого в городе с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада, въезд разрешат только представителям силовых структур и «непонятным» волонтерам.

Фото: mil.ru

По данным Минобороны России, украинские националисты удерживают в заложниках 6 253 гражданина из 11 стран. Также ведомство заявило, что националисты и ВСУ размещают тяжелое вооружение в школах Харькова, ДНР и ЛНР, передает ТАСС.

Военное ведомство также сообщало, что авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины, в том числе восемь районов сосредоточения боевой техники. Российские военные сбили два украинских беспилотника над населенными пунктами Очаков и Николаев.



Татьяна Леухина