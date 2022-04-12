Минобороны России: авиация ВСК поразила 38 военных объектов Украины

Фото: скриншот видео Минобороны России

Авиация ВКС России поразила 38 военных объектов Украины, в том числе восемь районов сосредоточения боевой техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В районе Попасной Донецкой области российские военные нанесли огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. Уничтожено более 120 человек личного состава, 11 единиц бронетехники и 14 автомобилей различного назначения.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Также сбиты два украинских беспилотника над населенными пунктами Очаков и Николаев. С начала спецоперации уничтожено 130 самолетов ВСУ, 99 вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 445 беспилотника, более 2 тысяч танков, передает «РИА Новости».

Сегодня утром Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточными ракетами двух складов боеприпасов и защищенного ангара с украинской авиационной техникой. Также ударами авиации и артиллерии ВС РФ была сорвана попытка украинских националистов вырваться из Мариуполя. Авиация ВС РФ сорвала попытку до 100 украинских военнослужащих на бронетехнике с боем прорваться с завода в Мариуполе.



Татьяна Леухина