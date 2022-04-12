Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими националистами съемочной группы Первого канала
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими националистами съемочной группы Первого канала в Мариуполе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По имеющейся информации, представители российского телевидения при подготовке репортажа в Мариуполе попали под обстрел из автоматического гранатомета АГС-17 украинских националистов. В результате этого корреспондент Ирина Куксенкова получила ранения. Оператор и звукооператор не пострадали.
Бастрыкин поручил следователям провести весь комплекс процессуальных действий для фиксации обстоятельств совершения преступления и установления причастных к этому лиц, чтобы затем привлечь их к уголовной ответственности.
На днях Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литвы. По информации СК, неизвестные залили их краской.
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