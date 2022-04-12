Российские военные уничтожили два склада боеприпасов на Украине

Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами два склада боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой, сообщили в Минобороны России.



Средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата. С начала специальной операции на Украине уничтожили 443 беспилотника, 2 139 танков и бронемашин.

Окруженные на территории завода «Ильича» остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города.

Ударами авиации и артиллерии ВС РФ была сорвана попытка украинских националистов вырваться из Мариуполя. Авиация ВС РФ сорвала попытку до 100 украинских военнослужащих на бронетехнике с боем прорваться с завода в Мариуполе.

Фото: vk.com/mil

Вчера Минобороны России сообщило об уничтожении украинской пусковой установки ракет «Точка-У».

Маргарита Головатенко