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Российские военные уничтожили два склада боеприпасов на Украине

10:29, 12.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские военные уничтожили два склада боеприпасов на Украине
Фото: mil.ru

Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами два склада боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой, сообщили в Минобороны России.

Средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата. С начала специальной операции на Украине уничтожили 443 беспилотника, 2 139 танков и бронемашин.

Окруженные на территории завода «Ильича» остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города.

Ударами авиации и артиллерии ВС РФ была сорвана попытка украинских националистов вырваться из Мариуполя. Авиация ВС РФ сорвала попытку до 100 украинских военнослужащих на бронетехнике с боем прорваться с завода в Мариуполе.

Фото: vk.com/mil

Вчера Минобороны России сообщило об уничтожении украинской пусковой установки ракет «Точка-У».

Маргарита Головатенко
Общество

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