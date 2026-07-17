За июнь в Татарстане выдали автокредитов на 8 млрд рублей

Жителям республики банки выдали 5,59 тыс. кредитов на покупку автомобилей

Фото: Динар Фатыхов

В июне 2026 года россияне оформили 112,2 тыс. автокредитов, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выданных кредитов вырос до 176,9 млрд рублей — такие данные приводит Объединенное кредитное бюро, сообщает ТАСС.

По сравнению с маем количество автокредитов увеличилось на 2%. Средний размер автокредита в июне составил 1,6 млн рублей, а средний срок кредитования сохранился на уровне 72 месяцев. Большинство оформленных кредитов пришлось на покупку новых автомобилей — 71% от общего числа выдач. На новые машины также пришлось 72% от общего объема кредитования.

Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему выдачи автокредитов в июне. Жителям республики банки выдали 5,59 тыс. кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 8,09 млрд рублей. При этом ранее средний срок автокредита в республике увеличился на 18,4% за год.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лидерами по объему автокредитования стали Москва с 16 млрд рублей, Московская область — 14,76 млрд рублей, Санкт-Петербург — 9,4 млрд рублей. В топ-5 также вошел Краснодарский край с объемом выдач 7,32 млрд рублей.

Всего за первое полугодие 2026 года россияне оформили 579,24 тыс. автокредитов на сумму 896,43 млрд рублей. По сравнению с январем — июнем 2025 года число выдач выросло на 15%, а объем кредитования — на 40%.

Наталья Жирнова