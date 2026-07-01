Названа стоимость установки ГБО в Казани

Услуги подорожали на 6,5% за год

Фото: Динар Фатыхов

На сегодняшний день стоимость установки газобаллонного оборудования в Казани варьируется от 33 тыс. до 54 тыс. рублей. Соответствующая информация опубликована на сайтах организаций, занимающихся подобными работами.

Как сообщили «Реальному времени» в одной из компаний, за последний год стоимость таких работ подорожала примерно на 6,5%, или около 2 тыс. рублей.

— Стоимость установки зависит от производителя, размера баллона, форсунок и мощности редуктора, — рассказали корреспонденту газеты.

Перебои с топливом начались в России в конце мая. Например, в Краснодаре около 50% автозаправочных станций временно приостановили работу, а в Крыму свободная продажа топлива для частных лиц была прекращена. 28 июня власти Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива. В некоторых регионах, включая Дагестан, Белгород, Калининград, Липецкую и Саратовскую области, а также Красноярский край, введены ограничения на объем продажи топлива на одну машину.

Ранее сообщалось, что Россия обсуждает с другими странами вопросы импорта нефтепродуктов.

Никита Егоров