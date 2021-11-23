В МВД Казани предложили маршруты из-за ограничений на пересечении улиц Оренбургский тракт — Парина

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на кольцевом пересечении улиц Оренбургский тракт — Парина с 17 ноября ограничено движение транспорта, в связи с чем в МВД РФ по Казани предложили автомобилистам альтернативные маршруты.



Для проезда на улицы Парина, 1-ю Калининградскую, Камая можно использовать маршрут через улицы 2-ю Туринскую, Карбышева.

Для проезда в направлении улиц Парина, Дубравной, Камая, Сыртлановой автомобилистам может быть удобен маршрут через улицы Танковую, Мавлютова.

Для проезда в направлении улицы Братьев Батталовых и выезда из города следует следовать по маршруту через улицы Мавлютова, проспект Победы, Оренбургский тракт.

Для проезда в направлении улиц Рауиса Гареева, Братьев Батталовых можно использовать маршрут через улицы Мавлютова, проспект Победы, Оренбургский проезд.

Для проезда в направлении улицы Братьев Батталовых можно ехать по маршруту через улицу Оренбургский тракт и Танковое кольцо.

О том, как в Казани реорганизуют троллейбусный маршрут на кольце на улице Парина, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко