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В МВД Казани предложили маршруты из-за ограничений на пересечении улиц Оренбургский тракт — Парина

09:53, 23.11.2021 1
В МВД Казани предложили маршруты из-за ограничений на пересечении улиц Оренбургский тракт — Парина
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на кольцевом пересечении улиц Оренбургский тракт — Парина с 17 ноября ограничено движение транспорта, в связи с чем в МВД РФ по Казани предложили автомобилистам альтернативные маршруты.

Для проезда на улицы Парина, 1-ю Калининградскую, Камая можно использовать маршрут через улицы 2-ю Туринскую, Карбышева.

Для проезда в направлении улиц Парина, Дубравной, Камая, Сыртлановой автомобилистам может быть удобен маршрут через улицы Танковую, Мавлютова.

Для проезда в направлении улицы Братьев Батталовых и выезда из города следует следовать по маршруту через улицы Мавлютова, проспект Победы, Оренбургский тракт.

Для проезда в направлении улиц Рауиса Гареева, Братьев Батталовых можно использовать маршрут через улицы Мавлютова, проспект Победы, Оренбургский проезд.

Для проезда в направлении улицы Братьев Батталовых можно ехать по маршруту через улицу Оренбургский тракт и Танковое кольцо.

О том, как в Казани реорганизуют троллейбусный маршрут на кольце на улице Парина, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:08
    Так заканчивайте там работы поскорее и открывайте движение! Кроме того на Магистральной (Прив. р-н) полная шляпа, Крутовская перекрыта. Рабочие делают что-то еле-еле, в час по чайной ложке. Это что, чтобы жизнь медом не казалась что ли? Или это все задумано и сделано специально? Мэнге Тау
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