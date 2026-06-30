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Минпромторг: ретейлеры не жалуются на дефицит топлива в России

16:07, 30.06.2026

В ведомстве заявили о готовности оперативно вмешаться при возникновении проблем с поставками, чтобы не допустить сбоев в автоперевозках и снабжении магазинов

Минпромторг: ретейлеры не жалуются на дефицит топлива в России
Фото: Динар Фатыхов

В Минпромторге России заявили, что системных обращений от торговых сетей по поводу отсутствия топлива для поставок продукции не поступало. В случае возникновения дефицита все необходимые меры будут предприняты, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров, — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что перебои с поставками и подорожание топлива в России спровоцировали рост цен на рынке автоперевозок. В Татарстане перевозчики уже начали поднимать стоимость услуг: пока на 5—10%, но в дальнейшем рост может достигнуть 30%, считают участники рынка.

Сегодня стало известно, что в Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом.

Вадим Вахрушев

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