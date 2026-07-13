В Казани продают 63-летний автомобиль с пробегом 45 тыс. км

Стоимость машины — 1,1 млн рублей

Фото: скриншот с сайта Авито

В Казани выставили на продажу ГАЗ-21 «Волга» 1963 года с пробегом 45 тыс. км.

скриншот с сайта Авито

По словам продавца, машина была полностью отреставрирована и перекрашена в голубой цвет, а салон перешит в кожу. Также за всю историю эксплуатации у автомобиля был один собственник.

скриншот с сайта Авито

Стоимость раритетного транспорта — 1,1 млн рублей.

ГАЗ-М-21 «Волга» — советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. Представляет собой четвертое поколение, является «преемником» модели ГАЗ-М-20 «Победа». Производство ГАЗ-21 на самом ГАЗе продолжалось до 15 июля 1970 года, но еще долгое время после этого сборка по сути новых автомобилей продолжалась на авторемонтных заводах, встречаются «ремзаводовские» машины выпуска вплоть до второй половины 1970-х годов. Заводской индекс модели изначально был М-21, позднее (с 1965 года) — ГАЗ-21.

Ранее сообщалось, что в России продают «Жигули», собранные для сотрудников ГАИ СССР.

Никита Егоров