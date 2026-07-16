Татарстан вошел в топ-5 регионов с самым дорогим ОСАГО

По России средняя стоимость полиса — 7 300 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Средняя стоимость полиса ОСАГО в Татарстане в первом полугодии 2026 года составила 8 966 рублей. Республика заняла пятое место среди регионов с самой высокой ценой, сообщают «Финуслуги».

— Самая высокая средняя стоимость полиса ОСАГО в Новосибирской области (13 652 рубля). Также в топ-5 регионов с самым высоким средним показателем вошли (в порядке убывания стоимости): Хабаровский край (9 922 рубля), Ингушетия (9 820 рублей), Челябинская область (8 997 рублей), — сообщает пресс-служба финансового маркетплейса.

При этом средняя цена полиса по России составила 7 300 рублей, что на 8% выше, чем в первом полугодии 2025 года. Во втором квартале 2026 года средняя стоимость ОСАГО в стране выросла до 7 377 рублей (+11% год к году).

Среди марок автомобилей чаще всего страхуют Lada (21,1%), Toyota (10,4%) и Hyundai (6,4%).

Ранее сообщалось, что сроки восстановительного ремонта по каско в республике могут достигать одного года.

Вадим Вахрушев