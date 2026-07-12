Средняя цена нового китайского автомобиля в Татарстане достигла 3,6 млн рублей

Самыми востребованными моделями на рынке стали HAVAL Jolion, Geely Monjaro и JAECOO J7

Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость новых китайских автомобилей в Республике Татарстан по итогам первого полугодия 2026 года достигла 3,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные платформы «Авито Авто».

Самыми востребованными моделями на рынке стали HAVAL Jolion, Geely Monjaro и JAECOO J7.

Лидером по динамике спроса стал Geely Monjaro, интерес к которому вырос в 2,4 раза год к году. На втором месте расположился HAVAL Jolion (+98,1%), также возглавивший рейтинг продаж со средней ценой 2,6 млн рублей. Замыкает тройку моделей с наиболее заметным ростом Changan UNI-S (+25,5%). В топ-10 рынка также вошли JAECOO J6 (2,4 млн руб.), Jetour Dashing (2,9 млн руб.) и OMODA C5 (2,7 млн руб.).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наибольшее снижение средней цены показали OMODA C7 (-12,7%, до 3,2 млн руб.), Hongqi HS3 (-10%, до 3,4 млн руб.) и JAECOO J7 (-6,8%, до 3,2 млн руб.). Также подешевели Chery Tiggo 9 (-6,8%, до 4,5 млн руб.) и HAVAL M6 (-4,1%, до 2,2 млн руб.).

Аналитики отмечают, что популярность китайских автомобилей растет быстрее рынка в целом — плюс 15% год к году.

На неделе стало известно, что на фоне украинских атак по НПЗ в России вырос интерес к автомобилям на газомоторном топливе.

Зульфат Шафигуллин