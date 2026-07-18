В Татарстане спрос на подержанные китайские автомобили вырос на 17,2%

Средняя стоимость такой машины составила 2,13 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В первом полугодии 2026 года спрос на подержаные китайские автомобили в Татарстане увеличился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным «Авито Авто», средняя стоимость такой машины составила 2,13 млн рублей. Наиболее заметную динамику спроса показали марки Voyah (рост более чем вдвое) и Tank (+36%). В топ-5 также вошли EXEED (+32,6%), LIFAN (+30,3%) и Zeekr (+28,1%).

— Китайские автомобили с пробегом растут быстрее вторичного рынка в целом. За год их доля в предложении в России увеличилась примерно на 15%, а в сегменте автомобилей не старше 10 лет — более чем на четверть, — заявил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лидерами по популярности среди конкретных моделей стали HAVAL Jolion со средней ценой 1,9 млн рублей и Geely Monjaro за 3,5 млн рублей. Также в десятку самых востребованных машин вошли Chery Tiggo (T11), Geely Coolray, Chery Tiggo 7 Pro и OMODA C5.

При этом структура рынка заметно изменилась: средняя цена ряда популярных моделей снизилась. Больше всего подешевели старые Chery Tiggo (T11) — на 17,8%, до 324 тысяч рублей, а также Geely Emgrand EC7 (-17%, до 304 тысяч). Среди премиальных электрокаров и гибридов коррекция коснулась Li Auto L9 (-11,1%, до 6,41 млн руб.) и Voyah Free (-8,5%, до 3,77 млн руб.).

Ранее аналитики зафиксировали значительный рост спроса на новые кроссоверы и внедорожники в России.

Зульфат Шафигуллин