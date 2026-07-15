Татарстан — в антилидерах среди регионов России по числу ДТП с детьми-пешеходами

За год количество таких аварий в республике уменьшилось на 4,3%

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял седьмое место среди регионов России по числу ДТП с участием детей-пешеходов. В республике за первое полугодие 2026 года зафиксировано 88 таких аварий. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 4,3%, следует из данных агентства «Промрейтинг».

Первые места в антитопе заняли Москва (244 ДТП с детьми-пешеходами), Краснодарский край (143) и Санкт-Петербург (124). На четвертом и пятом местах оказались Челябинская (99) и Новосибирская (95) области.

В целом по России в январе — июне 2026 года произошло 2940 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. По сравнению с первым полугодием 2025 года снижение составило 1,4%.

Ранее были названы районы Татарстана, где не зафиксировано ни одного ДТП за месяц.

Никита Егоров