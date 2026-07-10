Новак: в России растет интерес к автомобилям на газомоторном топливе
Вице-премьер подчеркнул, что газомоторное топливо имеет ряд преимуществ — оно более экологично и дешевле нефтепродуктов
Спрос на газомоторное топливо и автомобили, работающие на нем, в России продолжает расти. Перевод транспорта на компримированный природный газ (КПГ) становится все более актуальным, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, которые передает ТАСС, рост интереса к газомоторному транспорту подтверждается увеличением числа газовых заправок и спроса на автомобили с таким видом топлива. Сейчас в России насчитывается около 500 газозаправочных станций.
Вице-премьер подчеркнул, что газомоторное топливо имеет ряд преимуществ — оно более экологично и дешевле нефтепродуктов. По его словам, в будущем газ займет свою нишу на рынке наряду с другими видами топлива. Новак добавил, что дальнейшее развитие этого направления будет зависеть от спроса потребителей и расширения необходимой инфраструктуры.
На данный момент в стране действует программа развития газомоторного топлива. В рамках нее за счет федеральных субсидий строятся новые заправки, а также поддерживается производство автомобилей и автобусов, работающих на газе. Кроме того, владельцы уже существующего транспорта могут переводить машины на газовое топливо.
Напомним, что в Казани число обращений в сервисы установки газобаллонного оборудования на автомобили увеличилось в десять раз. В одном из казанских сервисов сообщили, что заявки поступают не только из Татарстана, но и из Москвы, Ульяновска и других регионов.
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