Спрос на новые кроссоверы и внедорожники в России вырос на 24% с начала года

Самыми востребованными стали автомобили марки Haval

Фото: Динар Фатыхов

Спрос на новые кроссоверы и внедорожники за первое полугодие увеличился на 23,9%, при этом средняя цена на автомобили в этом сегменте составила 3,8 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Авито».

Самыми востребованными кроссоверами и внедорожниками стали автомобили марки Haval, на которые пришлось 14,2% интереса пользователей. В пятерку лидеров по популярности также вошли Tenet (13,1%), Lada (8,4%), Geely (5,7%) и Exeed (4,6%). Среди конкретных моделей наиболее продаваемыми стали Tenet T7 со средней ценой 2,9 млн рублей, Haval Jolion (2,6 млн рублей) и Tenet T4 (2,4 млн рублей). В топ-10 также входят Lada Niva Travel (1,6 млн рублей), Lada Niva Legend (1,2 млн рублей), Haval M6 (2,2 млн рублей), Exeed RX (5 млн рублей), Evolute i-Space (3,7 млн рублей), Omoda C5 (2,7 млн рублей) и Geely Monjaro (4,9 млн рублей).

Среди марок по динамике роста спроса выделяется Exeed, спрос на автомобили этой марки увеличился более чем в три раза. В тройку лидеров также вошли Hongqi (рост в три раза), Belgee (двукратное увеличение), GAC (+66,6%) и Jaecoo (+47,4%).

Наибольший рост среди отдельных моделей показал Exeed RX, внимание к ней увеличилось почти в пять раз. Далее идут китайский Hongqi HS3 (рост в 3,2 раза) и белорусский Belgee X70 (в 2,4 раза). В десятку моделей с наибольшим приростом спроса также вошли Geely Atlas (+49,8%), Solaris HC (+42,1%), Geely Monjaro (+41,4%), Lada Niva Travel (+36,4%), Haval M6 (+34,7%), Chery Tiggo 9 (+32,3%) и Changan Uni-S (+17,3%).

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался в антилидерах среди регионов России по числу ДТП с детьми-пешеходами.

Никита Егоров