Конституционный суд подтвердил законность сбора за ввоз машин

Ранее москвич оспаривал постановления правительства, регулирующие размеры утильсбора

Фото: Максим Платонов

Конституционный суд РФ (КС) вынес решение по жалобе москвича, оспаривающего законность правительственных постановлений о ставках утильсбора на ввоз автомобилей. Он утверждал, что при покупке внедорожника ему ошибочно пришлось уплатить 1,28 млн рублей вместо 5,2 тыс. рублей. По мнению автовладельца, постановление правительства о сборах фактически является налогом с обратной силой, что противоречит Конституции. Однако КС пришел к выводу, что сам владелец внедорожника допустил ошибку, подав расчет утильсбора слишком поздно, и правительство ничего не нарушило, пишет «Коммерсантъ».

Согласно определению КС, москвич Марк Миносян оспаривал постановления правительства, регулирующие размеры утильсбора, после покупки подержанного Kia Mohave за $37 тысяч. В ноябре 2023 года автомобиль был растаможен в Киргизии, а в марте 2024 года — в России с уплатой утильсбора.

Миносян обращался в суды Московской области, а затем в КС, настаивая на том, что должен был уплатить меньшую сумму — в 5,2 тыс. рублей.

Новые ставки утильсбора вводились для борьбы с ситуацией, когда автомобили ввезены для личного пользования, но затем перепроданы. В конце 2023 года было принято постановление, которое требовало уплату значительно более крупных сумм при продаже в течение года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Автовладелец считал, что утильсбор должен был рассчитываться по правилам, действовавшим на момент заключения договора. КС оценил это иначе, отметив, что уплата обязательных платежей является следствием экономической деятельности гражданина, который сам определяет хронологию своих действий. Суд решил, что новые правила, введенные правительством, обеспечивают необходимую определенность и учитывают особенности перемещения товаров через границу.

Таким образом, суд подтвердил право государства использовать действующие в марте 2024 года законы при растаможке автомобиля. Проверка по жалобе Миносяна была прекращена.

Ранее Минпромторг сообщал, что утильсбор для железнодорожной техники пока не утвержден.

Никита Егоров