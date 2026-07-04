Продажи новых авто в России выросли на 15%, LADA и Haval — самые популярные

Эксперты считают, что сработал эффект низкой базы по сравнению с 2025 годом

Фото: Динар Фатыхов

Продажи новых машин в России выросли на 15% за полгода — сработал эффект низкой базы. По данным агентства «Автостат», с января по июнь россияне купили 608,6 тысяч легковых автомобилей, сообщают «Известия».

Положительная динамика объясняется эффектом низкой базы: в первом полугодии прошлого года продажи падали на 26%, до 530,4 тыс. штук. Кроме того, сработал фактор ажиотажного спроса конца 2024 года — покупатели поспешили приобрести машины из-за планового повышения утильсбора, что оголило текущий отчетный период. Участники рынка отмечают, что рост продолжает сдерживаться высокими кредитными ставками и ценами на автомобили.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Лидерство сохраняет Lada (152,1 тыс. штук), однако ее продажи снизились на 2,2%. На второе место вышел Haval с ростом реализации на 31,6% (84,1 тыс. штук). Третью строчку занял бренд Tenet (экс-Chery) с результатом около 64 тыс. проданных авто.

В июне спрос традиционно ускорился, продажи подскочили на 29% год к году, до 116,3 тыс. машин. При этом эксперты предупреждают, что говорить о полноценном восстановлении отрасли преждевременно. Во втором полугодии база для сравнения будет значительно выше, поэтому темпы роста неизбежно замедлятся.

Ранее сообщалось, что россияне в мае купили более 500 тыс. б/у машин, а наибольшие суммы по-прежнему тратятся на подержанные автомобили европейских марок.

Зульфат Шафигуллин