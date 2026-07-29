В России вырос спрос на установку ГБО в машину

Стоимость таких работ, например, в Казани достигает 125 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

На фоне проблем с топливом в регионах России наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования (ГБО). Даже несмотря на то что ситуация с продажей бензина на АЗС в последние недели улучшилась, эта услуга по-прежнему популярна. Об этом «Реальному времени» сообщил эксперт рабочей группы по законодательству в сфере безопасности дорожного движения при Правительстве РФ Дмитрий Попов.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В Петербурге спрос на установку ГБО вырос за неделю на 38%, а в некоторых регионах — вдвое. На сертифицированных станциях — очереди, запись расписана до середины августа, — рассказал изданию автоэксперт.

При этом стоимость таких работ, например, в Казани достигает 125 тысяч рублей. От чего зависят цены, какие нюансы и риски стоит учитывать при эксплуатации автомобиля с ГБО, почему метан дороже пропан-бутана и какая доля водителей ездит на газе — в материале «Реального времени».

Никита Егоров