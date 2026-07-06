В Нижнекамске внедрят систему транспортной онлайн-инфраструктуры

Если опыт окажется успешным, технологию планируют масштабировать на другие муниципалитеты республики

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге обсудил с генеральным директором «Яндекс Транспорт» Денисом Касимовым внедрение интеллектуальной транспортной инфраструктуры. Презентованная система позволяет отслеживать движение общественного транспорта в реальном времени, развивает бесконтактную оплату и повышает культуру платежей.

По итогам встречи раис поручил республиканскому Миндортрансу опробовать проект на примере Нижнекамска. Если опыт окажется успешным, технологию планируют масштабировать на другие муниципалитеты республики.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В присутствии раиса Татарстана состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между городом Нижнекамском, ООО «Яндекс Транспорт» и АО «Социальная карта».

Напомним, ранее в ходе международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге Татарстан и Свердловская область закрепили план сотрудничества до 2030 года.

Зульфат Шафигуллин