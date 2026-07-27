Эстонцы не могут попасть в Россию, так как КПП близ Нарвы не вмещает желающих
В Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок
Пропускной пункт вблизи Нарвы не справляется с потоком эстонцев, желающих выехать в Россию. Об этом сообщил временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов в интервью РИА «Новости».
— Каждый день количество людей, желающих пересечь границу, превышает пропускную способность эстонского пограничного контрольно-пропускного пункта. На критику со стороны тех, кто вынужден стоять в многочасовых очередях без необходимых удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию, — отметил он.
С 15 июня пограничный пункт «Нарва-1», который прежде работал с 07:00 до 23:00, сократил время работы на четыре часа и теперь закрывается в 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснил данное решение стремлением снизить нагрузку на своих сотрудников.
Как следствие, желающие перейти границу в сторону России вынуждены проводить в очереди целые сутки, не имея возможности остановиться на ночлег.
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