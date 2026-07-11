Названы районы Татарстана, где не зафиксировано ни одного ДТП за месяц

В аутсайдерах рейтинга оказались Казань и Челны

Фото: Динар Фатыхов

По итогам июня 2026 года в 10 районах Татарстана не зафиксировано ни одного ДТП. В топ попали Дрожжановский, Балтасинский, Кукморский, Спасский, Алькеевский, Новошешминский, Заинский, Черемшанский, Ютазинский и Мензелинский районы, следует из статистики ГИБДД России.

Тем временем в аутсайдерах рейтинга оказались Казань (125 ДТП за месяц), Челны (34 аварии), а замкнул тройку антилидеров Нижнекамский район (13).

В пятерку самых аварийных также вошли Елабужский (9) и Альметьевский (8) районы.

Ранее сообщалось, что 65% водителей Татарстана столкнулись с проблемами при заправке автомобилей.

Никита Егоров