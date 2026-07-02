Назван общий объем премий и выплат по страховкам в Татарстане

В ПФО больше всех отдали за страховки жители Самарской области

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января — марта 2026 года татарстанцы отдали за страховые полисы 1,09 млрд рублей. Тем временем выплаты по страховкам за аналогичное время составили 551,4 млн рублей, следует из данных Росстата.

Согласно статистике, в ПФО больше всех отдали за страховки жители Самарской области (4,1 млрд). Причем общий объем выплат по договорам у жителей данного региона составил 1,86 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом россияне потратили на страховки 940,4 млрд рублей за первые три месяца текущего года. При этом выплаты по договорам страхования за тот же период составили 695,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России начнут действовать новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО.

Никита Егоров