Lada Azimut с успехом прошел краш-тест

При фронтальном и боковом ударе подушки безопасности сработали корректно

Кроссовер Lada Azimut успешно прошел серию краш-тестов в процессе государственной сертификации, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

— Результаты ударных испытаний показали, что новая модель соответствует национальным требованиям по пассивной безопасности с значительным запасом, — отметили представители компании.

Фронтальный удар был выполнен на скорости 56 км/ч, а боковой — на 50 км/ч. В обоих случаях подушки безопасности сработали корректно, как подчеркнули в «Автовазе».

По информации компании, нагрузки на манекенах не превысили допустимых значений, и все они остались в безопасной зоне.



Ранее сообщалось, что спрос на новые кроссоверы и внедорожники в России вырос на 24% с начала года.

Никита Егоров