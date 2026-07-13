Спрос на б/у кроссоверы и внедорожники в России вырос на 25% с начала 2026 года

Самой востребованной моделью стала российская Lada 4×4

Фото: Максим Платонов

В первом полугодии 2026 года спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, пишут «Известия» со ссылкой на «Авито Авто».

Среди марок наибольший рост интереса наблюдается у Renault (+40%), Nissan (+35%) и Lexus (+33%). Корейские производители Kia и Hyundai также показывают хорошие результаты, зафиксировав увеличение спроса на 32% и 30% соответственно.

Если говорить о конкретных моделях, наибольшее внимание клиентов привлек Nissan X-Trail, спрос на который вырос на 44%. Среди других популярных автомобилей можно отметить Renault Duster (+42%), Volkswagen Tiguan (+40%), Nissan Qashqai (+39%), Mitsubishi Outlander (+38%), Mazda CX-5 (+38%), Hyundai ix35 (+37%), Kia Sorento (+37%), Hyundai Tucson (+36%) и Lexus RX (+34%).

На вторичном рынке самой востребованной моделью стала российская Lada 4×4 («Нива»), на втором месте находится Chevrolet Niva. В пятерку самых популярных также попали Toyota RAV4, Kia Sportage и BMW X5. Замыкает десятку самых запрашиваемых моделей тройка Renault Duster, Volkswagen Tiguan, Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Outlander.

Средняя цена на автомобили за первые шесть месяцев составила 2,3 миллиона рублей. У некоторых моделей наблюдается снижение средней стоимости. Наибольшее снижение цен зафиксировано у Hyundai Tucson (–6,2%, до 1,8 млн рублей), затем идут Lada Niva Legend (–5%, до 926 тыс. рублей), Chevrolet Niva (–5%, до 471 тыс. рублей), Nissan X-Trail (–5%, до 1,4 млн рублей) и Toyota Land Cruiser Prado (–4%, до 3,5 млн рублей).

Ранее сообщалось, что средняя цена нового китайского автомобиля в Татарстане достигла 3,6 млн рублей.

Никита Егоров