В Татарстане средний срок автокредита увеличился на 18,4% за год

По данному показателю республика заняла 19 -е место среди регионов России

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по итогам мая 2026 года средний срок автокредита составил 6,06 года. За последние 12 месяцев этот показатель увеличился на 18,4%, следует из аналитики НКБИ.

Судя по таблице, по сроку автокредита республика заняла 19-е место среди регионов России. В топ-3 по данному показателю — Краснодарский (6,65 года) и Ставропольский (6,59 года) края, а также Волгоградская область (6,34 года).

Минимальный срок автокредита — в Москве (5,29 года), Санкт-Петербурге (5,45 года) и Московской области (5,46 года).

— Увеличение сроков автокредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков (не выше 50%) за счет сокращения величины ежемесячного платежа. Такая динамика фиксируется на фоне низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с уже принятыми решениями о повышении утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили. Важно также отметить, что при одобрении банками автокредитов и их условий (включая размеры и сроки) к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования. Что, в свою очередь, позволяет снижать риски просрочек в будущем. Учитывая это, потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что Татарстан оказался среди регионов России, где часто повреждают припаркованные авто.

Никита Егоров