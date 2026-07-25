Онлайн-сделки через дилеров в России выросли вдвое за год

В Татарстане наибольший рост спроса зафиксирован за Skoda (+9,7%), Toyota (+7%) и Volkswagen (+4,1%). Лидером среди моделей стал Kia Rio X-Line (+76,4%)

Фото: Реальное время

Число онлайн-сделок по покупке автомобилей с пробегом через дилеров в сервисе «Селект» в первом полугодии 2026 года выросло в два раза к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

По данным платформы, 57% покупателей выбирают гибридный формат: онлайн-подбор и проверку машины с финальным осмотром при личной встрече.

— Доля контактов в объявлениях из «Селекта» по России за год выросла на треть, — комментирует Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».

Реальное время / realnoevremya.ru

В Татарстане наибольший рост спроса зафиксирован за Skoda (+9,7%), Toyota (+7%) и Volkswagen (+4,1%). Лидером среди моделей стал Kia Rio X-Line (+76,4%).

Средняя цена авто с пробегом составила 1,89 млн рублей. При этом Hyundai Tucson подешевел на 10,2% (до 2,45 млн руб.), а Skoda Octavia — на 8,9% (до 1,54 млн руб.). Спрос на новые автомобили увеличился почти в полтора раза (+46,9%).

Зульфат Шафигуллин