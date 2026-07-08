65% водителей Татарстана столкнулись с проблемами при заправке автомобилей

Оставшиеся 35% участников опроса заявили, что не испытывали проблем. Из них 10% отметили, что знают о сложной ситуации, но лично с ней пока не столкнулись, а 25% сообщили, что с заправкой их автомобилей все в порядке

Фото: Динар Фатыхов

Большинство автолюбителей Татарстана в последнее время столкнулись с трудностями при заправке автомобилей. Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса автомобильного портала «Дром», которые есть в распоряжении «Реального времени».

Согласно исследованию, 65% опрошенных жителей Татарстана сообщили о проблемах с заправкой. При этом 35% респондентов назвали ситуацию серьезной, еще 30% считают возникающие сложности терпимыми. Оставшиеся 35% участников опроса заявили, что не испытывали проблем. Из них 10% отметили, что знают о сложной ситуации, но лично с ней пока не столкнулись, а 25% сообщили, что с заправкой их автомобилей все в порядке.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По данным исследования, наиболее сложная ситуация сложилась в Крыму, где о серьезных проблемах заявили 88% автомобилистов, а также в Забайкальском крае (82%) и Краснодарском крае (68%). Наиболее часто ответ «все нормально» выбирали жители Амурской области, Сахалинской области и Хабаровского края.

В комментариях участники опроса рассказывали о длинных очередях на автозаправочных станциях, временном закрытии части АЗС и ограничениях на отпуск топлива. Некоторые водители сообщили, что отказались от дальних поездок из-за опасений не найти бензин по маршруту. Кроме того, часть автомобилистов выразили обеспокоенность возможным снижением экологического класса топлива, опасаясь негативного влияния на двигатели автомобилей.

Напомним, что в России ввели запрет на экспорт дизельного топлива на фоне сложной ситуации на внутреннем рынке, а также страна в июле начнет импортировать топливо из других стран.

Наталья Жирнова