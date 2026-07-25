41% казанцев планирует купить еще один автомобиль в ближайшие два года

Средний бюджет на покупку — 2,4 млн рублей

Фото: Реальное время

В ближайшие один-два года 41% жителей Казани намерен приобрести еще один автомобиль. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса «Авито Авто» и «Авито Рекламы», итоги которого есть в распоряжении «Реального времени».

Чаще всего вторую машину покупают для независимого передвижения членов семьи (62%), при этом средний бюджет на нее составляет около 2,4 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанцы предпочитают внедорожники или кроссоверы (32%) либо бюджетные модели (31%). Новые автомобили рассматривают 57% опрошенных, машины с пробегом — 31%. До 2 млн рублей готовы потратить 43% респондентов, от 2 до 3 млн рублей — 30%, свыше 5 млн рублей — 5%.

Ранее стало известно, что в Татарстане резко вырос спрос на подержанные китайские автомобили.

Зульфат Шафигуллин