АвтоВАЗ остановит производство по 16 августа и начнет выпускать Granta с автоматом

В период корпоративного отпуска сотрудников на заводе пройдет модернизация производственных линий

Фото: Артем Дергунов

С 27 июля по 16 августа сотрудники будут находиться в ежегодном корпоративном отпуске, в течение которого пройдет модернизация производственных линий. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Во время отпуска проведут ремонт, обслуживание и модернизацию технологического оборудования, также параллельно будут улучшаться и условия труда работников. Общие затраты на указанные проекты превысят 370 миллионов рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В общее время отпуска мы планируем выполнить свыше 13 тысяч задач, общая сумма которых составит более 80 тысяч человеко-дней, значительная часть из которых связана с финальной подготовкой к запуску производства Lada Azimut, — отметили в АвтоВАЗе.

Среди мероприятий по подготовке к запуску производства кроссовера запланирован монтаж оборудования для установки лобового стекла, запуск системы автоматизированного нанесения клея на кузовные детали и другие предстоящие работы.

При этом в 2027 году АвтоВАЗ планирует начать производство седанов Lada Granta с автоматической коробкой передач.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ хочет продать 15 тыс. коммерческих авто в 2026 году.

Никита Егоров