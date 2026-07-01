Более 700 нарушений на скоростных трассах выявлено в России с начала года

При этом доля проездов с нечитаемыми номерами сократилась на 45% после ужесточения наказания

Фото: Динар Фатыхов

Госкомпания «Автодор» совместно с ГИБДД и Ространснадзором за первые шесть месяцев 2026 года выявила более 700 административных нарушений на платных скоростных дорогах, сообщает пресс-служба компании.

— 23 автомобиля с загрязненными госномерами и 50 — с умышленно скрытыми, — передает ТАСС слова представителя госкомпании.

В компании также добавили, что 280 нарушений связаны с неоплатой проезда, остальные случаи касаются различных нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что в Казани не рассматривают вопрос о повышении стоимости проезда по платному участку Вознесенского тракта. Действующий тариф останется без изменений, а проезд по тракту сейчас стоит от 90 до 350 рублей в зависимости от типа транспорта.



Вадим Вахрушев